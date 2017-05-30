ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как, где и когда сошел оползень в Пярнумаа

4 мая на стоянке возле строительного объекта моста Нурмевески у реки Сауга в Пярнумаа сошел большой оползень.

По оценке составившего экспертное мнение инженера-строителя, оползень вызвало временное складирование фрезерной крошки на парковке. В то же время эксперты заявляют, что, на основании геологических исследований, парковка не была обвалоопасной и на этой же самой парковке строительные материалы складировались и ранее.

На данный момент специалисты занимаются подсчетом ущерба.