30.05.2017, 19:05

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как, где и когда сошел оползень в Пярнумаа

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rus.delfi.ee
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4 мая на стоянке возле строительного объекта моста Нурмевески у реки Сауга в Пярнумаа сошел большой оползень.

По оценке составившего экспертное мнение инженера-строителя, оползень вызвало временное складирование фрезерной крошки на парковке. В то же время эксперты заявляют, что, на основании геологических исследований, парковка не была обвалоопасной и на этой же самой парковке строительные материалы складировались и ранее.

На данный момент специалисты занимаются подсчетом ущерба.

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