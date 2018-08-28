28.08.2018, 15:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Два путешествовавших на пароме мальчика спасли жизнь попавшему в беду серферу

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rus.delfi.ee
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Житель Хийумаа Кристо Куузе 11 мая посадил своих сыновей, 11-летнего Андреса и 9-летнего Расмуса на вечерний автобус, который въехал на отчаливший в 17:30 паром. Когда судно приблизилось к Руккираху, мальчики заметили в воде человека, который махал руками, пишет Maaleht со ссылкой на Hiiu Leht.

Андрес позвонил отцу, и когда отец сначала не поверил, что 11-летний сын был единственным на все судне, кто понял просьбу о помощи, он позвонил еще раз и попросил отца позвонить морской спасательной службе. Отец Кристо признал, что мальчикам пришлось довольно долго убеждать его, что находящийся на море действительно в беде и больше никто, кроме его сыновей, его не заметил.

"Он махал не так, как обычно машут судну, а вот так — всеми руками", — показал Андрес, как мужчина звал на помощь.

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