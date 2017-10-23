ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Авария в Саку — у животных не было шанса выжить

На графике представлена реконструкция аварии, которая произошла сегодня около 7:20 в волости Саку, где фура врезалась в лошадей. Трое животных погибло, люди не пострадали.

"Сегодня в районе 7:20 полиция получила сообщение, что в волости Саку на 3 километре дороги Тыдва-Набала произошло ДТП, в котором грузовик Scania наехал на трех лошадей. Три лошади умерли на месте происшествия", — сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Один участник движения отметил, что ДТП произошло между Тагади и Кирдалу. "Одна лошадь посреди дороги еще двигалась, две другие, очевидно, умерли. На прошлой неделе тоже видели этих лошадей свободно разгуливающими примерно в том же месте", — добавил он.