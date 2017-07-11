ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: За последние две недели в Таллинне зафиксировано три случая возгорания машин

За короткий промежуток времени в Ыйсмяэ горели несколько машин. Сегодня произошел второй случай. Если добавить к этому также происшествие на Мериметса теэ, то это уже третий инцидент.

3 июля на Мериметса теэ загорелся автомобиль, спасатели предполагают, что это был поджог. Вызов поступил ночью, чуть позже двух.

28 июня загорелся автомобиль по адресу Ярвеотса теэ, 1, неизвестно, связано ли возгорание с поджогом или нет. Вызов поступил около 3 ночи.

Ранним утром, 11 июля, горели семь машин перед домом на Ысмяэ теэ, 150, пожар начался чуть позже 3 ночи.