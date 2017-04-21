Инспекторы задержали жителя Ласнамяэ, который без разрешения валил деревья у реки Пирита

Харьюмааские инспекторы задержали вчера на берегу реки Пирита пилившего деревья мужчину, в случае которого есть основание считать, что речь идет о неоднократно самовольно валившем деревья в этом районе лице.

В последние годы установлено множество случаев, когда на берегу реки Пирита, в том числе на территории ландшафтного заповедника Пирита, без разрешения валили деревья. Пилившего до сих пор не удавалось задержать, хотя люди видели, как он действовал.

На прошлой неделе на дежурный телефон Инспекции окружающей среды поступило сообщение, что на берегу реки Пирита пилят деревья. Начиная с понедельника патрули инспекции постоянно передвигались в районе. Вчера, когда поступило новое сообщение, инспекторы успели на место во время спиливания и задержали пилившего с поличным, сообщила советник по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Тууль.

Увидев инспекторов, пиливший сбежал, но в конце долгого бегового марафона его поймали.

Речь идет о живущем в Ласнамяэ мужчине 1988 года рождения, который, согласно первому объяснению, запасал дрова к Иванову дню.

На берегу реки Пирита, на территории между Лагеди теэ и Петербури теэ были спилены моторной пилой 15 елей, в том числе частично высохшие деревья. Поваленные деревья были распилены на примерно полуметровые куски.

По словам руководителя Харьюмааского бюро Инспекции окружающей среды Моники Ранд, почерк пилившего такой же, как в предыдущих случаях, также внешность совпадает с данным сообщавшими описанием.

Более точные обстоятельства выяснят в ходе начатого производства о проступке. Пила взята на хранение как вещественное доказательство.