Инцидент в Мууга: мужчина, обещавший взорвать гранату, отпущен на свободу. Экс-супруга и родственники обеспокоены

В пятницу вечером в отеле Dominika в Маарду мужчина угрожал взорвать гранату. Вчера он покинул арестный дом. По словам приятел его бывшей супруги, она испытывает беспокойство: что же он может еще совершить.



Напомним, как развивались события.

За действиями мужчины, который в пятницу вечером в отеле Dominika в Маарду угрожал взорвать гранату, стояло желание попасть на мероприятие по случаю дня рождения сестры своей бывшей жены.

Хозяйка отеля Малле Варес сказала Delfi, что речь идет о непрошеном госте, который вышел из себя, когда его не пустили на праздник. ”Вчера у нас отмечался день рождения и бывший муж сестры захотел поучаствовать. Гости-мужчины вытолкали его за дверь, после чего он вытащил из кармана гранату и выдернул чеку. Затем он сел возле дома, и, держа гранату в руках, сказал, что взорвет здесь все”, — рассказывает женщина.

”Мы сразу позвонили в полицию и нам сказали, что мы должны делать. Они приехали очень быстро, мы даже еще не завершили звонок”.

По словам Варес, всего в ее заведении было двадцать празднующих и первые рекомендации по эвакуации людей были даны полицией по телефону.