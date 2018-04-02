Инцидент с гранатой в Мууга: дебошир на свободе, так как прокурор плохо обосновал его арест

Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу гражданина Литвы, который в пятницу вечером угрожал взорвать гранату в Мууга, так как прокурор привел недостаточные основания для его задержания.

Пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане объясняет, что в ордере на арест нужно указать, исходя из каких обстоятельств и доказательств суд считает, что есть обоснованное подозрение в преступлении и основания для ареста — опасность, что лицо снова совершить преступление или уклонится от уголовного производства.

Поэтому ходатайство о взятии под стражу должно быть основанным, а указанные там утверждения — доказаны. В данном случае суд посчитал, что эти требования не были выполнены, так как ходатайство прокурора было слишком кратким, а обоснование ареста — обязанность прокуратуры.

Сиплане отметила, что суд не в праве искать подтверждения для обоснования взятия под стражу, они должны быть указаны в ходатайстве.

За действиями 38-летнего гражданина Литвы Михаиласа, который в пятницу вечером в отеле Dominika угрожал взорвать гранату, стояло желание попасть на мероприятие по случаю дня рождения сестры своей бывшей жены.

Один из гостей мероприятия рассказал Delfi, что мужчина часто вел себя агрессивно и конфликтно. Как он утверждает, в январе Михаилас выстрелил сыну бышей жены газовым пистолетом в лицо.

Пресс-секретарь Госпрокуратуры Каарел Каллас подтвердил Delfi, что мужчине действительно предъявлено подозрение еще в одном преступлении, и на данный момент идет выяснение его обстоятельств.