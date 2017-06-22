Инцидент с горелкой на ”Весеннем шторме”: на соратника пострадавшего заведено уголовное дело

19 мая днем на учениях ”Весенний шторм” один из его участников получил сильные ожоги ввиду неправильного обращения со спиртовой горелкой. В итоге 20-летний молодой человек был доставлен в больницу. Вируская окружная прокуратура рассматривает данный инцидент как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

”Молодой человек, получивший сильные ожоги при обращении со спиртовой горелкой, не был виноват. Другой солдат в ходе приготовления еды начал лить спирт в горящую лампу, в результате чего из-за вспыхнувшего пламени пострадавший получил серьезные ожоги. Начато уголовное производство”, — описал ситуацию источник, пожелавший остаться неизвестным.

Лейтенант Айво Вахеметс подтвердил данную информацию.

Напомним, как развивались события. 19 мая днем на учениях ”Весенний шторм” один из его участников получил сильные ожоги ввиду неправильного обращения со спиртовой горелкой.

Как сообщил в редакцию читатель, вчера на учениях ”Весенний шторм” у одного из участников в руках взорвалась спиртовая горелка. Мужчина с ожогами был доставлен в Северо-Эстонскую Региональную больницу. По словам источника, он находится в интенсиве в искусственной коме.

Офицер связи эстонских Сил обороны лейтенант Кристель Маасикметс подтвердила эту эту информацию, однако, по ее словам, тут речь не о взрыве: ”Нельзя сказать, что горелка взорвалась. Но несчастье случилось, когда срочник доливал в горящую горелку спирт и получил ожоги”.

По словам Маасикметс, солдату была оказана первая помощь на месте, сейчас же он пребывает на лечении в PERH. „Солдат постоянно инструктируют, как безопасно пользоваться горелкой”, — заверила она.