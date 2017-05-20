Инцидент на ”Весеннем шторме”: из-за неправильного обращения с горелкой солдат получил ожоги

Вчера днем на учениях ”Весенний шторм” один из его участников получил сильные ожоги ввиду неправильного обращения со спиртовой горелкой.

Как сообщил в редакцию читатель, вчера на учениях ”Весенний шторм” у одного из участников в руках взорвалась спиртовая горелка. Мужчина с ожогами был доставлен в Северо-Эстонскую Региональную больницу. По словам источника, он находится в интенсиве в искусственной коме.

Офицер связи эстонских Сил обороны лейтенант Кристель Маасикметс подтвердила эту эту информацию, однако, по ее словам, тут речь не о взрыве: ”Нельзя сказать, что горелка взорвалась. Но несчастье случилось, когда срочник доливал в горящую горелку спирт и получил ожоги”.

По словам Маасикметс, солдату была оказана первая помощь на месте, сейчас же он пребывает на лечении в PERH. „Солдат постоянно инструктируют, как безопасно пользоваться горелкой”, — заверила она.

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