Иммигрант из Эстонии убил молотком в США двух азиатов и тяжело ранил третьего

Несколько американских изданий сообщили, что во вторник на минувшей неделе выходец из Эстонии Артур Мартинович (34) вбежал в расположенный в нью-йоркском районе Бруклин ресторан ”Seaport Buffet” и начал нападать на людей. В качестве орудия нападения Мартинович использовал молоток, которым он сначала ударил владельца заведения, затем повара и еще одного работника. По словам очевидцев, мужчина вел себя, как сумасшедший.

Троих пострадавших доставили в критическом состоянии в больницу, и в последующие дни от полученных травм головы и тела скончались как повар, так и владелец ресторана.

После нападения Мартинович скрылся с места происшествия. Полиция задержала его в двух кварталах и доставила в психиатрического отделение госпиталя округа Кингс Каунти.

Все трое жертв были мужчинами азиатского происхождения, и это, по словам источника в полиции, которые приводит издание New York Post, и послужило мотивом нападения. Как утверждается, Мартинович якобы посмотрел китайский фильм, в котором мужчины плохо обращались с женщинами. Во время атаки он будто бы приказал работникам ресторана из числа выходцев из Латинской Америки держаться подальше, поскольку он не хотел нанести им вреда.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и владении оружием.