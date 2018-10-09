Имейте в виду! Сегодня в центре Таллинна пройдут учения полиции

С 10 до 15 часов на улице Роозикрантси может быть частично ограничено движение как транспортных средств, так и пешеходов, но полностью улица закрыта не будет. В связи с учениями в этом районе будет больше полицейских.

Учения начнутся в магазине швейцарских часов по адресу Роозикрантси, 11, где, согласно сценарию, произойдет вооруженное ограбление. По словам руководителя учений, главы службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, во время учений полицейские будут отрабатывать реагирование на вооруженное ограбление и задержание опасных преступников по горячим следам.

"Поводом для такого сценария стали реальные события. Последнее ограбление ювелирного магазина произошло в центре Таллинне всего несколько месяцев назад. Следственная практика показывает, что зачастую преступники приезжают из соседних государств и после совершения преступления сразу же ищут возможности для побега из города. Временной фактор очень важен в этих учениях, перед полицейскими будет стоять задача задержать преступников до того, как они смогут покинуть Эстонию", — пояснил Кумм.

"В Таллинне находятся такие важные транспортные узлы как железнодорожный и автобусный вокзалы, аэропорт и морской порт. Поэтому очень важно обнаружить и задержать преступников по горячим следам. Во время учений мы также будет отрабатывать обмен информацией и сотрудничество с партнерскими учреждениями и разными подразделениями Департамента полиции и погранохраны", — добавил Кумм.