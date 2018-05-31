Оказавшийся в центре скандала с домогательствами астролог Игорь Манг дал показания в полиции. Это подтвердили Delfi в Пыхьяской префектуре полиции.

В интересах следствия в полиции не прокомментировали, какие показания дал Манг.

Недавно разразился скандал: утверждается, что самый популярный астролог Эстонии Игорь Манг домогался до клиенток, пришедших к нему с целью составить гороскоп или просто поболтать.

После этого в прессу обратились еще десятки женщин, утверждающих, якобы с ними произошло то же самое.