If: этой осенью самое дорогостоящее ДТП с выездом в кювет обошлось в 40 000 евро

Метеослужба обещает в ближайшие дни мокрый снег и метель, в результате чего дорожные условия станут сложными. Самая крупная компенсация, выплаченная If Kindlustus этой осенью в связи со скользкой дорогой, достигает 40 000 евро.

В Харьюмаа автомобиль 2017 года выпуска потерял управление на скользкой дороге. В результате выезда с дороги автомобиль пошел на списание. Начиная с конца октября, в If Kindlustus сообщили о 120 случаях, где водители указывали причиной аварии скользкие дорожные условия, сообщается в пресс-релизе.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Кийбуса, с началом морозов и скользких условий всегда растет количество ДТП.

"Ежедневно сталкиваясь с несчастными случаями, мы видим, что снежные дорожные условия приходят для водителей автотранспорта все-таки неожиданно. С 1 декабря для автомобилей зимние шины обязательны, и хорошие зимние шины очень важно иметь при езде по скользкой дороге. Также необходимо соблюдать большую дистанцию, чем обычно. В-третьих, напоминаю, что с ухудшимися дорожными условиями необходимо выбирать подходящую скорость движения и не пытаться во что бы то ни стало ехать с максимальной разрешенной скоростью”, — добавил Кийбус.

Советы If при передвижении на автомобиле в сложных погодных условиях: