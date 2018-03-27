”И тогда я заметила, что ребенок колотит ручками по стеклу”. Об одном пожаре с относительно счастливым концом

Вчера в 15:10 в центр тревоги поступила информация, что в Курессааре на улице Оясоо горит квартира на третьем этаже многоквартирного дома, пишет Meie Maa.



”Мы уже шли к машине, чтобы поехать в город, когда дочь сказала, мол, мама, смотри, верхний этаж горит, валит дым. И тогда я заметила, что ребенок колотит ручками по стеклу. Позвонила спасателям, там сказали, что помощь уже вызвана”, — рассказала соседка.

Второй сосед поведал, что в горящей квартире живут двое детей детсадовского возраста. Он заметил пожар лишь когда языки пламени уже вырывались из окна.

Спасатели прибыли и выяслинось: действительно, в квартире пожар. ”Жильцы, к счастью, вышли сами и ждали нас перед дверью. Их сразу передали под надзор медиков”, — сообщил курессаареский оперативный управляющий Рандо Линдмяэ.

В квартире находились двое взрослых и двое детей, семья была доставлена в больницу на медосмотр.

Meie Maa поговорила с несколькими соседями, и все как один заявили: эти арендаторы — проблемные. ”Алкоголики с двумя маленькими детьми. Праздник каждый день”, — поведал один из собеседников.

Второй подтвердил: ”Знаю, что там праздники с утра до ночи, хаживало много мужиков. Женщина, проживающая в квартире, под надзором соцработника. У нее двое детей”.

Также, по словам соседей, из окна сгоревшей квартиры постоянно выкидывался всякий хлам: одежда, игрушки, носки и газеты. Утверждается, что владелец призывал арендаторов к порядку, ситуация обсуждалась даже с полицией.

”За детей было страшно. Они бривычно болтались на окне, когда те были открыты. Я в январе призывал эту семью к порядку: обещал вызвать полицию, если такие дела не прекратятся. Если младший, двух-трех лет, вывалится из окна третьего этажа, он же умрет”, — переживает третий сосед и удивляется: как у этого семейства до сих пор детей не отобрали.

Мужчина, проживавший в квартире, был наказан за пьяную езду, к тому же у него отсутствовали права. Поскольку вышеописанное было совершено во время испытательного срока, мужчине дали четыре года.