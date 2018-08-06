06.08.2018, 14:33

И снова стрельба. В Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию

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rus.delfi.ee
EST 29
Õhupüss
FOTO: RAIGO PAJULA

В ночь на 3 августа в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на Эстония пуйестеэ произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого пострадал 25-летний мужчина. Однако этим все не закончилось — по устроившим потасовку выстрелил из пневматического оружия раздраженный местный житель.

В качестве подозреваемого задержан 18-летний молодой человек. Согласно первоначальным данным, шум на улице мешал ему, и он выстрелил в в толпу из пневматического оружия, чтобы их припугнуть.

Выстрел задел 54-летнего мужчину, который был доставлен в больницу.

В пятницу вечером в Ласнамяэ в Таллинне в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Стрелявшего до сих пор не удалось задержать.

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