И опять отравление газом! В Таллинне при приеме душа маленькому ребенку стало плохо

Днем 31 декабря из одной из квартир на улице Эрика в Таллинне с подозрением на отравление угарным газом в больницу был доставлен ребенок, которому стало плохо во время приема душа.

Отмечается, что в доме было газовое отопление.

В январе 2016 года в одном из многоквартирных домов на улице Эрика погиб 11-летний мальчик. Весной того же года в том же доме угарным газом отправился шестилетний мальчик.

С 1 января этого года датчик угарного газа обязателен для всех жилых помещений с газовым устройством, соединенным с трубой.