Хроника Яанова дня: десятки пьяных водителей, два ДТП с пострадавшими

В общих чертах прошедший спокойно Яанов день омрачила задержание десятков употреблявших алкоголь водителей.

За минувшие сутки задержали 59 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

24 июня в 00:50 произошло ДТП в Йыгевамаа в волости Пыльтсамаа на 2 километре шоссе Адавере-Рутиквере, где не имевший водительский прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения 17-летний молодой человек на автомобиле Opel Zafira из-за неправильно выбранной скорости съехал с дороги в кювет и перевернулся через крышу. Водителя доставили в Ярвамааскую больницу.

Той же ночью в 1:47 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Лай, 37, где 24-летний мужчина на велосипеде отклонился налево и врезался сбоку в совершавший обгон автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 26-летний мужчина. В результате ДТП пострадал велосипедист, которого доставили в Клинику Тартуского университета.

Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.