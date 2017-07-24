Хроника ДТП: заснувший за рулем водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Вчера произошло три ДТП, в которых пострадали семь человек. За рулем задержали 22 употреблявших алкоголь водителя моторных транспортных средств.

В 8:23 произошло ДТП в Тартумаа в волости Тяхтвере, на 175 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 85-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Ford Focus C-MAX с прицепом Respo 157 DM и съехал с дороги в кювет. Водителя Ford и пассажирку — 88-летнюю женщину — доставили в Клинику Тартуского университета.

В 11:50 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Нисси, на 29 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, где автомобиль Toyota Yaris, которым управляла заснувшая за рулем 58-летняя женщина, отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Opel Vivaro-B, которым управлял 30-летний мужчина. Водителя Toyota и пассажиров Opel — 30-летнюю женщину и 70-летнего мужчину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр. Находившегося в Opel в качестве пассажира трехмесячного мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу на осмотр.

В 19:12 произошло ДТП в Йыхви у дома по адресу Парги, 55, где 35-летний мужчина на автомобиле Audi A4 съехал с дороги и наехал сзади на двигавшегося по обочине пешехода, 20-летнего мужчину. Пешеходу скорая помощь оказала первую помощь на месте.