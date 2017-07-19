Хроника ДТП за сутки: пять аварий и семь пострадавших

Вчера в стране произошло пять ДТП, в которых пострадали в общей сложности семь человек.

В 09:02 произошла авария на 38 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в Колга-Яаани в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Volkswagen Passat, управляемый 60-летней женщиной, отклонился на обочину и съехал с дороги, перевернувшись на крышу. Водитель был доставлен в Клинику Тартуского университета.

В 11:28 произошла авария на перекрестке Моони и Мариентали в Курессааре, где легковой автомобиль Škoda Rapid, управляемый 30-летним мужчиной, не пропустил ехавший по главной дороге мопед Keeway, управляемый 24-летним мужчиной, в результате чего произошло столкновение и водитель мопеда упал. Его доставили в Курессаарескую больницу.

В 12:15 произошла авария на учебной площадке на Калда теэ в Таллинне, где 28-летняя женщина не справилась с управлением мотоцикла Kawasaki ER 500A и врезалась в припаркованный BMW 528. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:40 на 209 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Вайвара в Ида-Вирумаа произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль BMW735i под управлением 28-летнего мужчины при совершении обгона в неразрешенном месте из-за неправильно выбранной скорости и износившихся задних покрышек отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Opel Vivaro, которым управлял 50-летний мужчина, после чего задел легковой автомобиль Citroen Jumper, управляемым 47-летним мужчиной. Водитель и находившиеся в BMW 7-летняя и 10-летняя девочки были доставлены в Нарвскую больницу.

В 21:52 прозошло ДТП возле Пярнуского шоссе, 102, где велосипедист-подросток не справился с управлением и упал. Мальчика доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.