Хроника ДТП: за сутки пострадали водитель, велосипедистка и мальчик на самокате

Вчера произошло три ДТП, в которых пострадали люди.

Вчера в 16:04 произошло ДТП в Пярну поблизости о перекрестка улиц Раба и Ряэма, где 60-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, сбил пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода с самокатом, 12-летнего мальчика. Пешехода доставили в Пярнускую больницу на осмотр.

В 14:32 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Петербури теэ, 52 на регулируемом светофором перекрестке, где грузовой микроавтобус Citroen Jumper, которым управлял 29-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Audi A4 Avant, которым управляла 35-летняя женщина. Водителя Audi доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу на осмотр. Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по инфотелефону полиции 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee

В 22:06 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Пярнуское шоссе, 8, где, по первоначальным данным, с парковочного места перед домом стал сдавать назад автомобиль Audi A8, которым управлял 28-летний мужчина, в то же время мимо проезжала 28-летняя женщина на велосипеде, произошло столкновение. Велосипедистку доставили в корпус Ида-Таллиннской центральной больницы на улице Рави.