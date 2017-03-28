Хроника ДТП: за сутки пострадали пожилая женщина, водитель грузовика и пятилетний мальчик

За минувшие сутки произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Также полиция задержала восемь водителей моторных транспортных средств с признаками алкогольного опьянения и двух водителей с признаками наркотического опьянения.

Вчера в 8:04 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Ильматсалу, 28, где совершавшая поворот направо на автомобиле Subaru Legacy 39-летняя женщина сбила 78-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пешехода в Клинику Тартуского университета на осмотр.

В 15:19 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в волости Тудулинна на 17 километре шоссе Ийзаку-Тудулинна-Авинурме, где управлявший грузовиком Mercedes-Benz 1619 56-летний мужчина съехал с дороги в кювет. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 17:40 произошло ДТП в Таллинне у перекрестка Уссимяэ теэ и Линнамяэ теэ, где управлявшая автомобилем Škoda Fabia 50-летняя женщина резко затормозила, чтобы избежать столкновения с двигавшейся впереди нее в том же направлении машиной. В результате торможения сидевший на месте пассажира в детском автокресле пятилетний мальчик ударился о ветровое стекло. Мальчика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.