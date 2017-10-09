Хроника ДТП: водитель без прав заснул за рулем, пострадали велосипедист и мотоциклист

8 октября блюстители порядка задержали в Эстонии 24 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного — с признаками употребления наркотиков. Также произошло три ДТП. Сообщений об угнанных или найденных автомобилях не поступало.

В 5 часов произошло ДТП на 34 километре шоссе Таллинн-Нарва. Не имеющий водительских прав соответствующей категории 31-летний мужчина заснул за рулем автомобиля Audi Q7, врезался в дорожное ограждение и дорожный знак и вылетел в кювет, где машина перевернулась через крышу. Водитель скрылся с места происшествия, но позже вернулся. Скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:02 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Выру, 32. 27-летний мужчина на автомобиле Suzuki Liana при выезде со двора сбил двигавшегося по тротуару велосипедиста, 23-летнего мужчину. Скорая помощь оказала велосипедисту помощь на месте происшествия.

В 17:09 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 37. 46-летний мужчина на мотороллере Keeway X-Blade наехал на бордюр, в результате чего потерял управление мотороллером, слетел с него на землю и ударился о столб. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.