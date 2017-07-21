Хроника ДТП: в Валгамаа грузовик врезался в трактор

Вчера произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. За рулем задержали десять водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и трех с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 11:04 произошло ДТП в Валгамаа в волости Пука на 187 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где 34-летний мужчина на тракторе T 40AM совершал поворот налево на обходную дорогу и в трактор врезался сбоку двигавшийся в том же направлении грузовик с прицепом Renault, которым управлял 37-летний мужчина. Водителя трактора доставили в Валгаскую больницу и водителя грузовика — в Клинику Тартуского университета на осмотр.

В 13:54 произошло ДТП в волости Выру на 1,4 километре дороги между дорогой Кубья-Роозисааре и деревней Вылси, где 41-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Škoda Octavia, отклонилась на правую обочину дороги и врезалась в дерево. В результате полученного удара машина в свою очередь отлетела налево и врезалась в дерево на обочине дороги. Водителя доставили в Южно-Эстонскую больницу на осмотр.

В 19:20 произошло ДТП в Йыгевамаа в волости Торма в деревне Вайату на 30 километре шоссе Симуна-Вайату, где поворачивавший налево с дороги с асфальтовым покрытием на гравийную дорогу 14-летний мальчик на мотовелосипеде потерял контроль над транспортным средством и упал. Мальчик сам отправился домой, куда вызвали скорую помощь. Скорая помощь доставила мальчика в Йыгеваскую больницу, 13-летнему мальчику, который был пассажиром, оказали первую помощь на месте.