Хроника ДТП: в Таллинне машина сбила подростка, в Пярну попала в ДТП велосипедистка

Вчера на дорогах Эстонии пострадали в ДТП четыре человека и были задержаны 13 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

В 7:47 произошло ДТП в Пярну на перекрестке Рийа маантеэ и улицы Лууле, где 19-летняя женщина на велосипеде врезалась сбоку в совершавший поворот направо и имевший преимущественное право проезда автомобиль Skoda Octavia, которым управлял 30-летний мужчина. Упавшую в результате столкновения на дорогу велосипедистку доставили в Пярнускую больницу на осмотр.

В 8:31 произошло ДТП в Тарту на перекрестке улиц Тяхе и Тегури, где проигнорировавший обязанность уступить дорогу 20-летний мужчина на автомобиле Nissan Leaf врезался сбоку в двигавшийся по главной дороге автомобиль Volvo V50, которым управляла 31-летняя женщина. Водителя Volvo доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.

В 11:25 произошло ДТП в городе Элва на перекрестке Палу теэ и улицы Ярве, где велосипедист, 15-летний молодой человек, на прямом участке дороги наехал на камень и упал. Велосипедиста доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.

В 11:04 в Таллинне на перекрестке Тарту маантеэ и Петербури теэ пересекавший дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу 12-летний мальчик был сбит совершавшим поворот налево автомобилем Mazda 6, которым управляла 30-летняя женщина. Какой свет горел для пешехода, уточняется. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.