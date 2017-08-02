Хроника ДТП: в Пярну пожилой водитель сбил девочку-подростка

Вчера произошло пять ДТП, в которых пострадали в общей сложности семь человек. Полиция задержала за рулем семь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

В 7:23 произошло ДТП в Вырумаа в волости Мынисте на 42 километре шоссе Выру-Мынисте-Валга, где 45-летняя женщина на велосипеде упала на пологом повороте на спуске дороги. Велосипедистку доставили в Южно-Эстонскую региональную больницу.

В 10:30 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Петербури и Куули, где 63-летний мужчина на автомобиле Hyundai IX35 не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге грузовику Volvo FH12, которым управлял 34-летний мужчина, и произошло столкновение. С места происшествия доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу водителя Hyundai.

В 12:00 произошло ДТП в Вырумаа в волости Ласва на 4 километре шоссе Кяэпа-Обиница-Вымморски-Печоры, где 20-летний мужчина без водительских прав на автомобиле Toyota Hilux проигнорировал требования дорожного знака "Остановись и уступи дорогу" и врезался в двигавшийся по главной дороге автомобиль Citroen C4, которым управлял 64-летний мужчина. В результате столкновения оба автомобиля вылетели с дороги. С места происшествия доставили в Южно-Эстонскую региональную больницу водителя Citroen и пассажирку — 64-летнюю женщину.

В 13:38 произошло ДТП в Пярну у дома по адресу Яннсени, 7а, где 79-летний мужчина на автомобиле Hyundai Getz сбил пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода — 13-летнюю девочку. Пешехода доставили в Пярнускую больницу.

В 20:38 произошло ДТП в Тартумаа в волости Луунья в деревне Лохква, у кругового перекрестка дороги Лохква-Кабина-Ванамыйза и шоссе Тарту-Ряпина-Вярска, где 34-летняя женщина на мотоцикле BMW F 650 GS потеряла управление, съехала с дороги направо на пешеходно-велосипедную дорожку, задев дорожное ограждение, и сбила шедшего по велосипедно-пешеходной дорожке пешехода — 55-летнюю женщину. Мотоциклиста и пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.