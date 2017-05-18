Хроника ДТП: в Маарду стало плохо водителю грузовика, в Тартумаа пострадал мотоциклист

За минувшие сутки задержали шесть употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств и в ДТП пострадали пять человек.

Вчера в 10:10 произошло ДТП в городе Маарду на Старо-Нарвском шоссе, где, по первоначальным данным, у водителя грузовика Scania, 48-летнего мужчины, произошло нарушение здоровья, в результате чего машина отклонилась направо на газон, где врезалась в ограду и припаркованные за забором автомобили Kia Ceed, Volvo S60, Toyota Verso и мотовездеход. В результате столкновения машина далее отклонилась налево, снесла столб уличного освещения, съехала с дороги налево и врезалась в дерево. Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 14:50 произошло ДТП в Тартумаа в волости Пейпсияэре в поселке Казепя, где 14-летний мальчик на мопеде Yiying врезался в стеклянную теплицу и повредил руку. Скорая помощь доставила подростка в Клинику Тартуского университета. Обстоятельства ДТП уточняются.

В 15:24 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в волости Люганузе на 146 километре шоссе Таллинн-Нарва, где 47-летний мужчина, управляя грузовиком Ford Transit, выбрал несоответствующую изменчивым дорожным условиям скорость и не сохранял достаточно большую дистанцию с двигавшимся впереди автомобилем KIA Sportage, которым управляла 42-летняя женщина, в результате чего врезался сзади в названный автомобиль. Водителя Ford доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:17 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Саарде в деревне Лодья на 99, 1 километре шоссе Валга-Уулу, где автомобиль Volvo XC90, которым управлял 35-летний мужчина, совершал разворот, в ходе которого столкнулся с приблизившимся сзади, совершавшим обгон Volkswagen Transporter Kombi, которым управляла 42-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в Пярнускую больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 19:59 произошло ДТП в Тартумаа в волости Луунья в деревне Лохква на перекрестке Паюла теэ и Салу теэ, где мотоцикл Honda, которым управлял 32-летний мужчина, начал обгонять слева совершавшую поворот направо на Салу теэ машину, но совершавший поворот налево с Салу теэ автомобиль Volvo S80, которым управлял 32-летний мужчина, не заметил мотоцикл из-за совершавшей поворот направо машины и произошло столкновение между Volvo и мотоциклом, в результате которого мотоциклист вылетел на асфальтовое покрытие. Мотоциклиста доставили в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета.