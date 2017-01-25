За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Также полиция задержала восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

Вчера в 13:00 произошло ДТП в Хапрьюмаа в волости Куусалу на 25 километре шоссе Йыэляхтме-Кемба, где 70-летний мужчина на автомобиле Peugeot 5008 выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшим в своем ряду автомобилем Škoda Fabia, в котором ждал возможности повернуть налево 76-летний мужчина. Водителя Peugeot доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:35 произошло ДТП в Тарту на перекрестке улиц Куу и Сальме, где 37-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Alhambra выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Volkswagen Sharan. которым управлял 51-летний мужчина. В результате столкновения Volkswagen Alhambra врезался в дерево. Находившуюся в Volkswagen Sharan 19-летнюю женщину доставили в Клинику Тартуского университета.