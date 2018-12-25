Хроника ДТП в канун Рождества: два водителя потеряли управление, два пешехода попали под машину

За минувшие сутки за рулем поймали 21 водителя моторных транспортных средств с признаками опьянения. Произошло четыре серьезных ДТП, в которых пострадали в общей сложности четыре человека.
Вчера в 9:08 произошло ДТП в Йыгевамаа в волости Пылтсамаа на 149 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где управлявшая автомобилем Peugeot 307 31-летняя женщина потеряла контроль над машиной, выехала на встречную полосу и оттуда съехала в кювет, где автомобиль перевернулся через крышу. Находившуюся в машине в качестве пассажира 59-летнюю женщину доставили в Клинику Тартуского университета.
В 10:30 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Сютисте теэ, 33, где переходившего дорогу в не предназначенном для этого месте пешехода, 94-летнюю женщину, сбил автомобиль Peugeot 206, которым управлял 26-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 12:08 произошло ДТП в Тартумаа в волости Камбья на 1 километре дороги Татра-Отепя-Сангасте, где управлявшая автомобилем Volkswagen Bora 21-летняя женщина на пологом повороте потеряла контроль над машиной и соскользнула на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Peugeot Partner, которым управлял 62-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Клинику Тартуского университета.
В 12:24 произошло ДТП в Валга на парковке у дома по адресу Рая, 5, где 58-летний мужчина на автомобиле Ford Transit Connect задним ходом наехал на пешехода, 30-летнего мужчину. Пешехода доставили в Валгаскую больницу.
За вчерашний день задержали 20 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного - с признаками употребления наркотиков.
В регионе Идаской префектуры угнали темно-синий Volkswagen Multivan 1993 года с номером 775THH. О найденных транспортных средствах сообщений не поступало.