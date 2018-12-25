Хроника ДТП в канун Рождества: два водителя потеряли управление, два пешехода попали под машину

В 12:08 произошло ДТП в Тартумаа в волости Камбья на 1 километре дороги Татра-Отепя-Сангасте, где управлявшая автомобилем Volkswagen Bora 21-летняя женщина на пологом повороте потеряла контроль над машиной и соскользнула на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Peugeot Partner, которым управлял 62-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в Клинику Тартуского университета.

В 12:24 произошло ДТП в Валга на парковке у дома по адресу Рая, 5, где 58-летний мужчина на автомобиле Ford Transit Connect задним ходом наехал на пешехода, 30-летнего мужчину. Пешехода доставили в Валгаскую больницу.

За вчерашний день задержали 20 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного - с признаками употребления наркотиков.

В регионе Идаской префектуры угнали темно-синий Volkswagen Multivan 1993 года с номером 775THH. О найденных транспортных средствах сообщений не поступало.