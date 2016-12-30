За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Также полиция задержала семь водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и двух водителей с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 14:50 произошло ДТП в Йыгевамаа в волости Казепя на 82 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi A6 отклонился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Škoda Superb, которым управлял 53-летний мужчина. От полученного удара Škoda вылетела с дороги и перевернулась на крышу. Водителя Audi доставили в Клинику Тартуского университета.

В 23:47 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнуского и Вильяндиского шоссе, где 26-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat повернул налево и не уступил дорогу автомобилю Toyota Avensis, которым управлял 45-летний мужчина. В результате столкновения Toyota съехала с дороги и врезалась в столб уличного освещения. Водителя Toyota и находившуюся в Toyota 24-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.