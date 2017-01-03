За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Также полиция задержала 32 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков.

Вчера в 11:00 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в волости Йыхви на 17 километре дороги Кохтла-Ярве — Кукрузе — Таммику, где 75-летний мужчина управлял автомобилем Ford Galaxy, но потерял управление и съехал с проезжей части в кювет. Пассажирок, 79-летнюю и 54-летнюю женщин, доставили в отделение экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы на осмотр.

В 12:05 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в волости Вайвара на 195 километре шоссе Таллинн-Нарва, где 62-летняя женщина управляла автомобилем Volkswagen Polo, но потеряла управление и съехала с проезжей части в кювет. Водителя доставили в отделение экстренной медицины Пуруской больницы.