Хроника ДТП: в автобусе упала 6-летняя девочка, 8-летний мальчик попал под машину

За минувшие сутки произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека, двое из которых — дети. Также полиция задержала восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

Вчера в 17:25 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Мулла и Роо, где управлявший автомобилем Škoda Praktik 47-летний мужчина совершал поворот направо и сбил переходившего дорогу пешехода, 41-летнюю женщину. Пешехода доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:33 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Эндла, 68, где, по первоначальным данным, управлявший маршрутным автобусом Scania K270 49-летний мужчина начал движение с автобусной остановки Моони по автобусной полосе, когда перед автобусом неожиданно повернул 28-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz SL350. Водитель автомобиля при смене полосы не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся прямо автобусом. Водитель автобуса был вынужден резко затормозить, в результате чего в проходе упали на пол находившиеся в автобусе 6-летняя девочка и 63-летняя женщина. Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу и женщину — в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:23 произошло ДТП в Тарту перед домом по адресу Калеви, 10, где перед автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 58-летний мужчина, справа с тротуара на проезжую часть неожиданно выбежал 8-летний мальчик. Скорая помощь доставила мальчика в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.