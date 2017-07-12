Хроника ДТП: пьяный водитель грузовика и мотоциклист без прав

Вчера произошло пять ДТП с пострадавшими и задержали 12 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

Вчера в 7:12 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Вабадузе пуйестеэ, 67, где по первоначальным данным, управлявший мотоциклом Honda не имеющий водительских прав соответствующей категории 34-летний мужчина врезался в остановившийся на красный свет городской автобус Scania, которым управлял 60-летний мужчина. Водителя Honda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 12:25 произошло ДТП в городе Выру на регулируемом светофором перекрестке улиц Юри и Вабадузе, где управлявший автомобилем Volkswagen Touran 40-летний мужчина совершал поворот налево и не заметил двигавшийся прямо автомобиль Audi A8, которым управлял 23-летний мужчина, и произошло столкновение. Находившуюся в Volkswagen в качестве пассажира 38-летнюю женщину доставили в Южно-Эстонскую региональную больницу.

В 12:45 произошло ДТП в Ярвамаа в волости Коэру на 1 километре шоссе Капу-Ракке-Паасвере, где управлявший грузовиком Volvo FH-400 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения отклонился с дороги направо и перевернулся через крышу. Водителя доставили в Ярвамааскую больницу.

В 13:50 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Веэренни, 34, где по первоначальным данным, ехавший по тротуару на велосипеде 34-летний мужчина столкнулся с выходившей из ворот во двор 64-летней женщиной. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 23:02 произошло ДТП в Ляэнемаа в волости Мартна на 28 километре шоссе Хаапсалу-Лайкюла, где управлявший автомобилем Volkswagen Sharan 40-летний мужчина наехал на лося. Находившегося в машине в качестве пассажира 15-летнего юношу доставили на осмотр в Ляэнемааскую больницу, откуда отпустили на домашнее лечение.