Хроника ДТП: пьяный мотоциклист без прав съехал с дороги

По сообщению полиции, вчера произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. За рулем задержали 35 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

В 4:34 произошло ДТП в Рапламаа в волости Кехтна на 57 километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, где 25-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории и с признаками употребления алкоголя на мотоцикле Kawasaki CX-6R отклонился направо на обочину и врезался в металлическое дорожное ограждение, а затем съехал с дороги. Проезжавший мимо доставил мотоциклиста в Рапламааскую больницу.

В 17:30 в Нарве на улице Пяхклимяэ 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде и упал. Его доставили в Нарвскую больницу.

В 20:15 в Таллинне на Нарвском шоссе 27-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории на мотоцикле Kawasaki Z750 врезался в бордюр и потерял управление. Мотоцикл перевернулся, прокатился по дороге и остановился, врезавшись в дерево. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22:09 в Таллинне на перекрестке улиц Тулика и Эндла столкнулись ехавшая по тревоге машина спасателей Scania, которой управлял 45-летний мужчина, и автомобиль Chrysler Voyager, которым управлял 58-летний мужчина. С места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу пассажирку Chrysler — 56-летнюю женщину.

В 22:26 в Пылвамаа в волости Канепи на 255,5 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа перед автомобилем Audi A4, которым управляла 18-летняя женщина, справа выбежал лось и произошло столкновение. Лось погиб на месте происшествия. Скорая помощь доставила находившегося в Audi 22-летнего мужчину в Клинику Тартуского университета.