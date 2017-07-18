Хроника ДТП: пьяная женщина выпала из такси и наезд на 4-летнего велосипедиста

В понедельник случилось три аварии, в которых пострадали двое велосипедистов и один пьяный пассажир такси. За рулем задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В понедельник случилось три аварии, в которых пострадали двое Вчера около 11:15 на 31,8 километре шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева в Ляэне-Вирумаа случилось ДТП. 80-летняя женщина на велосипеде повернула направо от центральной разметки дороги и выехала на дорогу перед ехавшим позади автомобилем Opel Astra, за рулем которого была 27-летняя женщина. Велосипедистку доставили в Клинику Тартуского университета.

В 16:32 случилось дорожное-транспортное происшествие в Пярнумаа, в поселке Сауга, рядом с домом по адресу Хирвела, 7. На 4-летнего мальчика, который ехал на велосипеде через проезжую часть, наехал автомобиль BMW, за рулем которого была 37-летняя женщина. Велосипедист доставлен в Пярнускую больницу.

Еще одно происшествие случилось в Таллинне в 17:45 в районе дома по Садама, 25/2. 65-летний водитесь такси Mercedes-Benz E200 CDI начал движение с остановки такси, в то же время 49-летняя пассажирка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выпала из машины. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу