Хроника ДТП: пожилая дама устроила аварию — пострадали два случайных прохожих

Вчера произошло восемь аварий, в которых пострадали девять человек. Полиция задержала одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и пять водителей с признаками употребления алкоголя. Также поступило сообщение об угнанном роллере.

Приблизительно в 7:50 в Нарве произошло ДТП на перекрестке Таллинна маантаеэ и улицы Раху, где 45-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Golf, совершая поворот налево, не убедилась в безопасности маневра и создала опасную ситуацию для ехавшего в противоположном направлении 58-летнего мужчины на мотоцикле Yamaha XV1100. Чтобы избежать столкновения, мотоциклист был вынужден изменить направление движения и резко затормозить, в результате чего упал. Скорая помощь оказала мотоциклисту первую помощь на месте.

В 13:01 в Таллинне произошло ДТП на перекрестке Выйду и Кересе, где управлявшая автомобилем Volkswagen Touran 70-летняя женщина не уступила дорогу автомобилю Opel Meriva, которым управляла 25-летняя женщина. Между машинами произошло столкновение, после которого Volkswagen налетел на ехавшего на велосипеде 5-летнего мальчика и шедшего пешком 62-летнего мужчину и врезался в ограждение. Пешехода доставили в Северо-Эстоснкую региональную больницу и велосипедиста — в Таллиннскую детскую больницу.

В 13:16 произошло ДТП в Таллинне на Вабадузе пуйестеэ, где 43-летний мужчина на маршрутном автобусе Man начал движение с остановки "Вальдеку" и в автобусе упала 80-летняя женщина. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую Региональную больницу.

В 13:28 в Тарту на улице Рийа произошло ДТП, где ехавшая с горы на велосипеде 26-летняя женщина резко затормозила и упала. Скорая помощь доставила велосипедистку в Клинику Тартуского университета.

В 16:15 в Пайде на перекрестке у Культурного центра на улице Пыллу произошло ДТП, где проезжавший через дорогу неизвестный велосипедист не показал поворот и произошла авария. Преимущество проезда было у 31-летнего велосипедиста. Вследствие столкновения он упал, и его доставили в больницу Ярвамаа. Виновник аварии покинул место происшествия.

В 18:43 в волости Харку на 20-м километре шоссе Таллинн — Раннамыйза — Клоогаранна ехавший на мотоцикле MV Agusta Brutale 46-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Seat Leon, которым управляла 41-летняя женщина. В результате удара мужчина упал с мотоцикла и ударился о передний бампер Ford Focus, которым управляла женщина. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую Региональную больницу. Более точные сведения выясняются.

В 19:48 поступила информация о ДТП в волости Падизе Харьюмаа на перекрестке шоссе Палдиски-Падизе и Кейла-Хаапсалу. По первоначальным данным, 27-летний мужчина съехал с дороги из-за технической неполадки мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-6R. Мотоциклиста доставили в в Северо-Эстонскую Региональную больницу.

В 20:58 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Сауэ на перекрестке шоссе Аллику-Лаагри-Хюйру и улицы Хямарику, где проезжавшая на велосипеде через пешеходно-велосипедную дорожку 42-летняя женщина приостановилась, чтобы уступить дорогу легковой машине KIA Venga, но потеряла управление и упала. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую Региональную больницу.

В Ляэнескую префектуру поступило сообщение об угнанном серебристо-черном роллере PGO Gmax 50 с незарегистрированными номерными знаками.