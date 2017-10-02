Хроника ДТП: пострадали велосипедист и пьяный водитель

1 октября в Эстонии произошло два ДТП, а блюстители порядка задержали 17 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств. Сообщений об угнанных и найденных автомобилях в полицию не поступало.

В 7:40 произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Кангеласте, 40. 27-летний мужчина на автомобиле Ford Galaxy на дворовой территории сбил 40-летнего мужчину на велосипеде, которого доставили в Нарвскую больницу.

В 2:10 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла на 3 километре шоссе Выле-Вайнупеа-Кунда. 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Audi 80, из-за неправильно выбранной скорости потерял контроль над машиной и перевернулся через крышу. Водителя доставили в Ракверескую больницу на осмотр.