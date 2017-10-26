Хроника ДТП: пострадали три водителя и два пешехода

Блюстители порядка 25 октября задержали на дорогах Эстонии семь выпивших водителей моторных транспортных средств. Произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Об угнанных и найденных машинах сообщений не поступало.

В 9:10 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 179. 63-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy сбил пешехода, 49-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По первоначальным данным, водитель не смог остановить автомобиль из-за технической неисправности. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:30 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Махтра, 21. Проигнорировавшая требования дорожного знака 221 ("уступи дорогу") 26-летняя женщина на автомобиле Škoda Fabia выехала перед двигавшимся по главной дороге автомобилем BMW Z4, которым управляла 41-летняя женщина. Водителя BMW доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Водителю Škoda оказали первую помощь на месте происшествия.

В 12:25 произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Креэнхольми, 4. Переходивший дорогу в неположенном месте пешеход, 14-летняя девочка, попала под автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 56-летний мужчина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В 12:51 произошло ДТП в Вырумаа в волости Сымерпалу на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и Райсте-Осула-Варезе. 22-летний мужчина на грузовике Volvo FM7 выехал перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Volkswagen Passat, которым управляла 55-летняя женщина. Женщину доставили в Южно-Эстонскую больницу на осмотр.