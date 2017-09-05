Хроника ДТП: пострадали пять человек, в том числе 5-летняя девочка

Вчера на дорогах Эстонии пострадали пять человек, также задержали четырех водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного — с признаками употребления наркотиков.

Около 9 часов произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на 26 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 27-летний мужчина на автомобиле Citroen Jumper столкнулся со стоявшим на правой обочине автомобилем Volkswagen LT35, которым управлял 52-летний мужчина. С места происшествия водителя Volkswagen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:09 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Коорти, 8, где 38-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Touran остановилась под знаком "Уступи дорогу" и в машину врезался сзади автомобиль Dacia Logan, которым управлял 91-летний мужчина. С места происшествия пассажирку Volkswagen, 5-летнюю девочку, доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Около 16 часов произошло ДТП в Тартумаа в волости Мякса на 16 километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска, где 74-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Gaddy врезался сзади в велосипедистку, 41-летнюю женщину. Велосипедиста доставили в Клинику Тартуского университета.

В 17:53 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Суур-Сыямяэ, 4, где 62-летний мужчина на грузовике MAN TGX с прицепом LAG O-3-GC A5 проигнорировал красный свет светофора и врезался в совершавший поворот налево автомобиль Nissan Almera, которым управляла 18-летняя девушка. С места происшествия находившихся в автомобиле 17-летнюю и 18-летнюю девушек доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.