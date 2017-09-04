Хроника ДТП: пострадали два несовершеннолетних велосипедиста и мотоциклист

На дорогах Эстонии вчера пострадали три человека, за рулем задержали 17 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и двух с признаками употребления наркотиков.

В 12:58 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Линнамяэ теэ, 57, где, по первоначальным данным, 6-летний велосипедист потерял управление и упал с тротуара на пешеходный переход, где автомобиль Volksvagen Sharan, которым управляло неустановленное лицо, проехал по ноге велосипедиста. Автомобиль скрылся с места происшествия. 6-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 13:47 произошло ДТП в Рапламаа в волости Рапла на 38 километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, где 43-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha FZ1-N, потерял управление и съехал с дороги. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:22 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Линнамяэ теэ с Сааремаа пуйестеэ, где, по первоначальным данным, автомобиль Volvo S40, которым управляла 70-летняя женщина, наехала на пересекавший нерегулируемый пешеходный переход велосипед, которым управлял 17-летний юноша. Более точные обстоятельства произошедшего выясняются. Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.