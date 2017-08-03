Хроника ДТП: пострадали два мотоциклиста, мопедист, велосипедистка и автомобилистка

Вчера на дорогах Эстонии произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Полиция задержала восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

1 августа в 21:36 в Харьюмаа в поселке Турба на перекрестке улиц Парги и Айа 26-летний мужчина потерял контроль над мотоциклом BMW F650ST, съехал с дороги направо и врезался в столб. Мотоциклист упал, и его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

2 августа в 13:55 в Нарве на перекрестке улиц Йоала и Герасимова 63-летний мужчина на мопеде HangLong врезался сзади в двигавшийся впереди него автомобиль Honda Accord, которым управлял 20-летний мужчина. Водитель мопеда упал на асфальт, и его доставили в Нарвскую больницу, откуда позже доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:05 в Пылвамаа в волости Ряпина на 64 километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска 24-летний мужчина на автомобиле Opel Astra врезался сзади в остановившийся для поворота налево автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 35-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в Южно-Эстонскую региональную больницу.

В 18:38 сообщили, что в Харьюмаа в волости Кийли на 16 километре шоссе Курна-Тухала 24-летний мужчина потерял контроль над мотоциклом Ducati Monster S2R1000 и вылетел с дороги направо. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:37 в волости Сауэ в деревне Аллику на тротуаре Вярихейна теэ 58-летняя женщина на велосипеде столкнулась с двигавшимся справа по тротуару Таммелехе теэ 6-летним мальчиком на велосипеде. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также в Пыхьяскую префектуру поступило сообщение об угнанном белом автомобиле Ford Mondeo 1995 года выпуска с регистрационным номером 807AZZ.