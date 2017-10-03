Хроника ДТП: пострадали автомобилист и юная велосипедистка

Эстонские блюстители порядка 2 октября задержали десять водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и семь - с признаками употребления наркотиков. Произошло два ДТП. Поступила информация о двух угнанных автомобилях.

В 11 часов произошло ДТП в Валгамаа в волости Хельме на 7,6 километре дороги Хельме-Хольдре-Таагепера. 28-летний мужчина, управлявший автомобилем Hyundai IX35, на пологом повороте налево съехал с дороги направо, машина перевернулась на крышу. Скорая помощь оказала водителю первую помощь на месте происшествия.

В 16:46 произошло ДТП в Элва на перекрестке улиц Тийги и Уус, где 12-летняя девочка на велосипеде проигнорировала знак "Стоп" и врезалась в заднюю дверь автомобиля Audi A4, которым управлял 88-летний мужчина. Велосипедистку доставили в Клинику Тартуского университета.

Были угнаны два автомобиля: белый BMW 520D 2012 года выпуска с номером 512BPF и серый BMW 320D 2016 года выпуска с номером 978BTK.