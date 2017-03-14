ХРОНИКА ДТП: Попытавшийся сфотографировать чужую машину водитель упал на проезжую часть

За минувшие сутки в стране произошли три аварии, в которых пострадали четыре человека. Кроме того, полиция задержала 16 употребивших алкоголь водителей.

В понедельник в 12:09 по адресу Рижское шоссе, 24 в Вильянди произошла авария, в ходе которой 75-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Golf на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину. Потерпевшую доставили в больницу.

В 13:17 произошла авария на Ригнтеэ, 27 в Тарту, где 46-летний мужчина во время запрещающего сигнала светофора остановил свой автомобиль Audi A6 Avant, вышел из него и стал фотографировать остановившийся сзади легковой автомобиль Ford Galaxy. 38-летний водитель Ford попытался проехать мимо остановившегося Audi, но водитель последнего ударил по правому боковому зеркалу Ford. Оказавшись между двигавшимся Ford и стоящей Audi он потерял равновесие и упал. Прибывшие на место медики оказали мужчине первую помощь.

В 14:29 произошла авария на 20 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыэляхтме, где 49-летний мужчина на грузовике Scania R500 врезался в остановившийся на обочине легковой автомобиль Mazda Premacy, которым управлял 72-летний мужчина. Водитель и пассажир Mazda были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больниц