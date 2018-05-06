06.05.2018, 12:10

Хроника ДТП: не забывайте про ручник и не садитесь пьяным за руль!

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rus.delfi.ee
EST 7
Tulekahju Valukoja tänaval
Kiirabi.Foto: Andres Putting

Вчера утром в Таллинне на Тоомпуйестеэ оказалась между автомобилем и стеной дома женщина-водитель, которая пыталась остановить свою машину, которая двинулась по склону. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Инцидент произошел вчера утром около 10 часов в Таллинне во дворе дома по адресу Тоомпуйестеэ, 16. По первоначальным данным, 59-летняя женщина припарковала свой BMW во дворе, однако не использовала ручной тормоз, и из-за легкого наклона машина после парковки покатилась задом. Женщина пыталась воспрепятствовать движению машины, когда оказалась между автомобилем и стеной дома.

Также вчера до полудня пострадали трое молодых военнослужащих, которые ехали в кузове грузовика Сил обороны Man, когда машина съехала с дороги в кювет. ДТП произошло в Вырумаа в деревне Рухингу на 15 километре дороги Антсла-Канепи в 11:20. На узком извилистом участке дороги грузовик Сил обороны Man съехал на обочину, где завалился на правый бок. Пострадали ехавшие в кузове грузовика трое мужчин в возрасте 21, 20 и 19 лет. Военнослужащих доставили в больницу Тартуского университета на осмотр.

Вчера в 18:01 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Хоммику, 21, где, по первоначальным данным, автомобиль Hyndai Accent, которым управлял 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги налево и врезался в сосну. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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Вчера вечером в 18:09 произошло ДТП в Ярвамаа в волости Тюри на 6 километре Колу-Яндья, где 44-летняя женщина на пологом повороте потеряла контроль над мотоциклом Yamaha и съехала с дороги направо. Мотоциклистку доставили в Ярвамааскую больницу и оттуда дальше в Таллинн.

Вчера вечером в 18:39 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Козе в поселке Козе-Ууэмыйза у дома по адресу Метса, 22, где, по первоначальным данным, автомобиль Škoda Octavia, которым управляла 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги направо и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В течение суток задержали 40 употреблявших алкоголь водителей.

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