Хроника ДТП: не забывайте про ручник и не садитесь пьяным за руль!

Также вчера до полудня пострадали трое молодых военнослужащих, которые ехали в кузове грузовика Сил обороны Man, когда машина съехала с дороги в кювет. ДТП произошло в Вырумаа в деревне Рухингу на 15 километре дороги Антсла-Канепи в 11:20. На узком извилистом участке дороги грузовик Сил обороны Man съехал на обочину, где завалился на правый бок. Пострадали ехавшие в кузове грузовика трое мужчин в возрасте 21, 20 и 19 лет. Военнослужащих доставили в больницу Тартуского университета на осмотр.

Вчера в 18:01 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Хоммику, 21, где, по первоначальным данным, автомобиль Hyndai Accent, которым управлял 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги налево и врезался в сосну. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера вечером в 18:09 произошло ДТП в Ярвамаа в волости Тюри на 6 километре Колу-Яндья, где 44-летняя женщина на пологом повороте потеряла контроль над мотоциклом Yamaha и съехала с дороги направо. Мотоциклистку доставили в Ярвамааскую больницу и оттуда дальше в Таллинн.

Вчера вечером в 18:39 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Козе в поселке Козе-Ууэмыйза у дома по адресу Метса, 22, где, по первоначальным данным, автомобиль Škoda Octavia, которым управляла 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги направо и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В течение суток задержали 40 употреблявших алкоголь водителей.