Хроника ДТП: Ford и Opel врезались в деревья — один водитель заснул, другой был пьян

Вчера произошло два ДТП, в которых водители на автомобилях врезались в деревья.

11 апреля в 7:10 произошло ДТП на Сааремаа в волости Лейзи на 28 километре шоссе Упа-Лейзи, где заснувший за рулем 52-летний мужчина на мини-грузовике Ford Ranger съехал с дороги налево и врезался в дерево. Водителя доставили в Куресаарескую больницу.

Вечером того же дня в 20:20 произошло ДТП в Рапрламаа в волости Кайу в деревне Каритса на 4 километре дороги Лау-Кайу, где 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Opel Omega съехал с дороги налево и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.