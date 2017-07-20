Хроника ДТП: два сбитых пешехода, упавший велосипедист и ребенок на вездеходе

Вчера произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. За рулем задержали восемь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

Вчера в 19:37 произошло ДТП в Таллинне на Ыйсмяэ теэ, где автомобиль Volvo XC60, которым управлял 70-летний мужчина, наехал задним ходом на сидевшую на скамейке перед домом 74-летнюю женщину. Водитель скрылся с места происшествия, но вернулся туда после звонка полиции. Пострадавшую женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11:55 произошло ДТП в Нарва-Йыэсуу на улице Койдула, где 66-летний мужчина на велосипеде потерял равновесие и упал. Велосипедиста доставили в Нарвскую больницу.

В 14:20 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раазику в деревне Кивилоо, где 5-летний ребенок на детском вездеходе после выезда со двора дома съехал с дороги и врезался в камни на обочине. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 17:45 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Харку на шоссе Клоога у церкви Раннамыйза, где 32-летний мужчина сбил пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 60-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.