10.12.2018, 10:27

Грозился отрезать уши, поджег квартиру, ударил женщину вилкой, напал на стража порядка и прочее. Устроившие поножовщину в Курессааре мужчины давно известны полиции

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rus.delfi.ee
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Грозился отрезать уши, поджег квартиру, ударил женщину вилкой, напал на стража порядка и прочее. Устроившие поножовщину в Курессааре мужчины давно известны полиции
Renno Kadak (vasakul) 2015. aastal kohtus. Teine mees pildil on tema tollane paarimeesFoto: Mattias Tammet, Õhtuleht

Мужчины, подозреваемые в убийстве одного человека и нападении на другого в Курессааре, правоохранительным органам знакомы давно.

По данным Delfi, подозреваемым в убийстве 52-летнего чиновника Спасательного департамента Сулева Каллавуса, является 31-летний Ренно Кадак. В 2015 году он был признан виновным в том, что обворовал в Табасалу квартиру, а затем поджег ее. Издание Õhtuleht писало тогда, что за несколько недель до этого полиция обнаружила у Кадака 77,5 граммов чистого оксибутирата натрия. Тогда мужчина отделался условным сроком.

Вторым подозреваемым является 33-летний Яан Палу. Она нанес повреждения 39-летнему мужчине, которые сейчас находится в больнице. Свою криминальную карьеру Палу начал еще будучи несовершеннолетним. Он неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за мошенничество, кражи и избиения. Последнее наказание получил 24 октября за кражу инструментов из двух магазинов в Курессааре.

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Палу был также признан виновным в нанесении ударов и угрозах ножом. Ночью 9 февраля 2014 года возле увеселительного заведения Kodulinna Lokaal в Курессааре он напал с ножом на человека. Той же ночью он угрожал ножом охраннику бара Privilege, а позже в Vaekoja Pub полицейскому, который попытался его задержать.

В ночь на 4 января 2012 года недалеко от все того же Kodulinna lokaal в Курессааре Палу вместе с подельником напали на незнакомого молодого человека и избили его. Когда потерпевший упал, они продолжили его бить ногами. Несколькими днями позже, в ночь на 6 января, Палу вместе с подельником отправились в Асте, чтобы найти одну женщину. В пкнкте назначения им никто не открыл и они выбили дверь. 52-летняя хозяйка попыталась вызвать полицию, но получила от Палу по голове, вероятно, вилкой.

8 августа 2008 года возле магазина Jürka Палу напал на человека и нанес ему повреждения. Уже через день перед Kodulinna lokaal Палу угрожал другому человеку отрезать ножом уши и ударил кулаком в лицо одного из прибывших на вызов стражей порядка.

”Все началось сегодня ночью в районе двух. Двое выпивших мужчин в ходе конфликта напали на двух других мужчин. По первоначальным данным, пьяные ходили в центре города, потом возле одного бара завязалась словесная перепалка, в ходе которой 33-летний мужчина напал с острым предметом на стоявшего у бара 39-летнего, который и пострадал. Выпившие мужчины покинули место происшествия и разбили окно соседнего бара. На шум вышел мужчина, между ними также завязалась ссора. 31-летний мужчина ударил ножом призывавшего его к порядку 52-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Преступники также сбежали”, — рассказал в субботу глава Сааремааского полицейского участка Райнер Антсаар.

Благодаря помощи горожан подозреваемых удалось быстро задержать. 33-летнего мужчину задержали на заправке, 31-летнего — в квартире на ул. Оясоо.

Антсаар добавил, что полиция призвала на помощь для поимки подозреваемых дополнительные силы из соседних округов.

"Мы смогли быстро собрать информацию о том, куда могли убежать подозреваемые после нападений. Полицейским также помогла информация от местных жителей. 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, был задержан на заправочной станции на улице Таллинна, а 31-летнего мужчину задержали в квартире на улице Карла Оясоо", — рассказал Антсаар, добавив, что оба мужчины уже известны полиции из-за других преступлений против личности.

Позже выяснилось, что погибший — ведущий инспектор Спасательного департамента Сулев Каллавус.

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