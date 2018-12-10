Грозился отрезать уши, поджег квартиру, ударил женщину вилкой, напал на стража порядка и прочее. Устроившие поножовщину в Курессааре мужчины давно известны полиции

По данным Delfi, подозреваемым в убийстве 52-летнего чиновника Спасательного департамента Сулева Каллавуса, является 31-летний Ренно Кадак. В 2015 году он был признан виновным в том, что обворовал в Табасалу квартиру, а затем поджег ее. Издание Õhtuleht писало тогда, что за несколько недель до этого полиция обнаружила у Кадака 77,5 граммов чистого оксибутирата натрия. Тогда мужчина отделался условным сроком.

Вторым подозреваемым является 33-летний Яан Палу. Она нанес повреждения 39-летнему мужчине, которые сейчас находится в больнице. Свою криминальную карьеру Палу начал еще будучи несовершеннолетним. Он неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за мошенничество, кражи и избиения. Последнее наказание получил 24 октября за кражу инструментов из двух магазинов в Курессааре.

Палу был также признан виновным в нанесении ударов и угрозах ножом. Ночью 9 февраля 2014 года возле увеселительного заведения Kodulinna Lokaal в Курессааре он напал с ножом на человека. Той же ночью он угрожал ножом охраннику бара Privilege, а позже в Vaekoja Pub полицейскому, который попытался его задержать.

В ночь на 4 января 2012 года недалеко от все того же Kodulinna lokaal в Курессааре Палу вместе с подельником напали на незнакомого молодого человека и избили его. Когда потерпевший упал, они продолжили его бить ногами. Несколькими днями позже, в ночь на 6 января, Палу вместе с подельником отправились в Асте, чтобы найти одну женщину. В пкнкте назначения им никто не открыл и они выбили дверь. 52-летняя хозяйка попыталась вызвать полицию, но получила от Палу по голове, вероятно, вилкой.