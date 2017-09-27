Гражданка РФ пыталась провезти в Эстонию наркотики в автобусном туалете

Российские таможенники поздно вечером 26 сентября на пункте пропуска в Ивангороде при досмотре пассажирского автобуса, направлявшегося в Эстонию, нашли у одной пассажирки наркотики.

Международный пассажирский автобус, следовавший из России в Эстонию, прибыл 26 сентября на многосторонний пункт пропуска Ивангород за час до полуночи, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ, сообщает rus.err.ee.

Оперативники в туалетной комнате автобуса обнаружили твердое вещество темного цвета, завернутое в бесцветный полимерный материал. В ходе таможенного контроля пассажиров автобуса под подозрение попала гражданка России, жительница Тюменской области.

Как выяснилось, прибыв на таможенный пост Ивангород, перед выходом пассажиров для прохождения таможенного и пограничного контроля, с целью сокрытия имевшегося у нее наркотического средства, гражданка зашла в туалетную комнату и поместила в унитаз наркотическое средство, герметично упакованное в бесцветный полимерный материал.