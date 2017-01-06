Его визу признали недействительной и на границе составили протокол о запрете на въезд. Мужчину направили из транзитной зоны Шенгена аэропорта в другой зал ожидания, чтобы он дождался первого самолета на Москву.
Гражданину Украины, прибывшему из Москвы в Таллинн, аннулировали визу и запретили въезд(3)
5 января, около 20:00 в Таллиннский аэропорт из Москвы прибыл гражданин Украину 1981 года рождения. У мужчины отсутствовали необходимые документы, подтверждающие цель визита.
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