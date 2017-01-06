5 января, около 20:00 в Таллиннский аэропорт из Москвы прибыл гражданин Украины 1981 года рождения. У мужчины отсутствовали необходимые документы, подтверждающие цель визита.

Его визу признали недействительной и на границе составили протокол о запрете на въезд. Мужчину направили из транзитной зоны Шенгена аэропорта в другой зал ожидания, чтобы он дождался первого самолета на Москву.